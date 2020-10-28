Panama Büyükelçisi Rosas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Rosas, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Rosas'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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