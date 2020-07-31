Pamukkale'yi normalleşme sürecindeki 2 ayda 84 bin 900 kişi ziyaret etti

Yeni normalleşme sürecinin ardından 1 Haziran'da kapılarını açan Pamukkale, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.
Turistler, travertenler ve çevresinin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti'nde gezinti yapıp, antik havuza giriyor.
Pamukkale'ye 1 Haziran-28 Temmuz'da 84 bin 900 kişi gelirken, 19 bin 300 kişi Hierapolis Arkeoloji Müzesi, 3 bin 400 kişi ise Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti.
Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'nin salgın öncesindeki ilgiye tekrar kavuşmaya başladığını söyledi.
Turizmciler olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Şen, temmuzda gelenlerin sayısının arttığını görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Pamukkale'de hafta sonları 15 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlatan Şen, bölgeye hafta içi 3 bin, hafta sonu ise 6 bin misafirin gelmeye başladığını kaydetti. Şen, "Bu sayılar ileriye pozitif bakmamızı sağlıyor. Özellikle yabancıların ülkemizi tercih edecek olması bizi heyecanlandırıyor. Almanya'dan gelen turizm acenteleri temsilcileri de çok olumlu düşüncelerle ülkelerine döndü." diye konuştu.
Tesislere verilen "Güvenli Turizm Belgesi"nin yerli ve yabancı misafirlerce takdir topladığını ifade eden Şen, maske, mesafe ve hijyene dikkat edildiği takdirde gelecek yıla hızlı bir giriş yapmayı hedeflediklerini anlattı.
Rusya'dan gelen misafirlerin Pamukkale'yi hem sağlık hem de temizlik açısından oldukça iyi bulduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti:
"Misafirler kendi evlerinde olmayan önlemleri burada gördükleri için çok mutlu. Alınan önemler sektör için can suyu oldu. Böylece yurt dışından gelecekler, farklı ülkelere gitmek yerine Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Biz Pamukkale'de bayram yaşamayı çok istiyoruz. Bunun tek yolu tedbirlere sıkı uyulması. Bu sektörün ayakta kalabilmesi için pandemi döneminde vatandaşların tüm önlemlere uyması gerekiyor."
Geçen yıl otellerin yüzde 100 dolulukla hizmet verdiğini dile getiren Şen, salgın döneminde tesislerin açık olmasını bile sevindirici bulduklarını söyledi.
Şen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Otellerde yerli misafir ağırlıklı olarak kalıyor. Ama gerek Uzak Doğu gerekse farklı ülkelerden olsun uçak seferleri açıldıkça yabancı ziyaretçilerin tekrar geldiğini görüyoruz. Bu sevindirici. Çünkü bizim kente direkt uçuş yok. Farklı bölgeye uçuşla geldikten sonra yine Pamukkale'nin tercih edilmesi, dünyanın en güzel yerlerinden birisinin olduğunun kanıtıdır. Beyaz cennetimiz bundan sonra da ziyaretçi akınına uğramaya devam edecektir. Pamukkale, gece aydınlatılması işlemlerinin tamamlanmasıyla daha fazla talep görecektir. Yıl sonuna kadar 1 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz."
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