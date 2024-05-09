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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pamukkale'ye gelen >Polanyalı turist kayboldu

        Pamukkale'ye gelen bir turist kayboldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesine gezi için gelen Polonyalı turist kayboldu. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 01:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 01:47
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        Denizli'de Polonyalı turist kayboldu
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesine gezi için gelen ve kaybolan Polonyalı turist için arama çalışması başlatıldı.

        Antalya'dan Pamukkale Ören Yeri'ne dün gezi için bir tur şirketiyle gelen Polonya uyruklu 75 yaşındaki Maria Latacz kayboldu.

        İhbar üzerine jandarma ve bölgedeki güvenlik görevlileri Hierapolis Antik Kenti ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA'ya aittir.

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