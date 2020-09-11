Doğal yollarla oluşan antik havuzun insanları cezbettiğini ifade eden Şen, "Buraya gelen misafirler özellikle hem şifa bulmak hem de farklı deneyimi yaşamak için sıraya giriyor. Havuza geçen 3 aylık dönemde yaklaşık 60 bin kişi girme şansı yakaladı. Bu rakamlar pandemiye rağmen yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.