Pamukkale'de sessizlik hakim - DENİZLİ

Turistik işletmelerin büyük çoğunluğunun kapılarını kapadığı bölgede sessizlik hakim."Beyaz cennet"teki sakinliğin tadını, travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur mevkisindeki gölette bulunan kaz ve ördekler ile sazlıklardaki kuşlar çıkarıyor.Bölgeyi sesleriyle dolduran hayvanlara, belediye ekipleri zaman zaman yem veriyor.

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