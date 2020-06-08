Pamukkale'de hedef 1 milyon ziyaretçi - DENİZLİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yeni normal döneme 1 Haziran'da başlayan Pamukkale, uçak seferlerinin açılmasıyla yıl sonuna kadar 1 milyon misafiri ağırlamaya hazırlanıyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü Pamukkale, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 Mart'ta verilen aranın ardından 1 Haziran'da yeniden kapılarını açtı.Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretlerin devam ettiği Pamukkale, uçak seferlerinin başlamasıyla eski günlerine dönmek için gün sayıyor.Dört mevsim turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale, 2019'da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlayarak rekor kırmasının ardından bu yıl salgın nedeniyle 1 milyon ziyaretçiyi konuk etmeyi bekliyor.Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, ören yeri ve konaklama tesislerinin sıkı tedbirlerle hizmet vermeye başladığını, misafirleri evlerinden daha hijyenik bir ortamda ağırlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.Turistlerin Pamukkale'ye gönül rahatlığıyla gelebileceğini dile getiren Şen, "Otellerde hijyen önlemleri en üst seviyede. Burada alınan önlemlerle bir vakanın oluşacağını düşünmüyoruz. Sosyal mesafeye özen gösterilmesi, maske takılması ve kurallara uyulması halinde hiçbir sorunun oluşacağına inanmıyorum." dedi.- "Yabancı turistlerin yarıya yakını Uzak Doğu'dan gelenler olacak"Turizmcinin uçak seferlerinin açılması haberini beklediğini, temmuz ve ağustos rezervasyonlarında sıkıntı gözükmediğini bildiren Şen, şu bilgileri verdi:"Geçen yılın rakamlarını yakalayamayacağız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon turisti 'beyaz cennet'te misafir etmeyi düşünüyoruz. Yabancı turistlerin yarıya yakını Uzak Doğu'dan gelenler olacak. Oraya uçak seferleri açılır açılmaz bu misafirlerimiz hemen geleceklerdir. Acentelerle sürekli görüşme halindeyiz. Birçoğu 'bizim rezervasyonlarımız hazır' diyor. Uçuşlar başladığı andan itibaren Pamukkale'de Uzak Doğulu misafirlerimizi görmeye başlayacağız. Normalleşmesi süreciyle Pamukkale'de Çin, Güney Kore, Malezya, Endonezya, Japonya ve Rusya'dan yaklaşık 600 bin misafiri ağırlayacağımızı düşünüyoruz. Almanya'dan da ciddi anlamda misafir beklentisi içerisindeyiz. Uçuşlar yokken bile rezervasyonları doldurduk. İnsanlar tatile gitmek istiyorlar. Büyük acenteler temmuz ve ağustos rezervasyonlarının iptal edilmediğini söyledi."
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