Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - DENİZLİ

AA

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden olan "beyaz cenneti" görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler ve Hierapolis Antik Kentinde gezinti yaparak fotoğraf çektirdi.Antik kentteki sıcaklığı yıl boyu 36 derece olan antik havuza girenler ise sütunların üzerinde yüzme deneyimi yaşadı.Salgın önlemleri kapsamında belli sayıda ziyaretçinin kabul edildiği ören yeri girişinde, zaman zaman kuyruk oluştu.Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen Pamukkale'ye ilginin artarak devam ettiğini söyledi.İstanbul'dan gelen Alperen Kuş, ilk kez Pamukkale'ye geldiğini, manzaraya hayran kaldığını belirterek, "Dünyada çok yer gördüm. Ancak ülkemizde böyle muhteşem yerlerin de gezilmesi gerektiğini fark ettim. Pamukkale gerçekten muhteşem." dedi.İş gezisi nedeniyle Antalya'dan geldiği kentte Pamukkale'yi gördüğü için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Ahmet Tekin de herkesin bu manzarayı görmesi gerektiğini dile getirdi.