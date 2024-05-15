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        Haberler Gündem Güncel Pamukkale'de cesedi bulunan turistin ölüm nedeni belli oldu

        Pamukkale'de cesedi bulunan turistin ölüm nedeni belli oldu

        Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından cesedi bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:19
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        Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 8 Mayıs'ta kaybolan ve bir gün sonra cesedi bulunan 75 yaşındaki Maria Latacz'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Otopside Latacz'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

        Cenaze, işlemlerin ardından Polonya konsolosluğu yetkililerine teslim edildi.

        Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği belirtildi.

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        NE OLMUŞTU?

        Denizli'de 8 Mayıs akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmış, kurtarma ekiplerince bir gün sonra Latacz'ın cesedi bulunmuştu.​​​​​​​

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        #pamukkale
        #polonyalı turist
        #ölüm
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