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        Haberler Gündem Güncel Pamukkale'de 526 bin TL hileli gıda cezası | Son dakika haberleri

        Pamukkale'deki fuarlarda iki günde 526 bin TL hileli gıda cezası

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son iki günde kurulan fuarlarda yapılan denetimlerde bir tona yakın hileli zeytinyağı, sucuk, tereyağı, nar ekşisi, pekmez ve bal ele gerildi. Hileli gıda tespit edilen 9 firmaya 526 bin 254 TL ceza kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:11
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        Pamukkale'de 526 bin TL hileli gıda cezası
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 30 ve 31 Ocak 2025 tarihlerinde kurulan fuar alanlarında denetimler yaptı.

        Denetimlerde etiket bilgisi olmadan satışa sunulan 235 kilogram sucuk, 111 kilogram sürülebilir yağ, 75 kilogram tereyağı, 68 litre nar ekşisi, 55 litre pekmez, 48 kilogram bal ve piyasaya arzı yasaklanan 409 litre zeytinyağı tespit edildiği belirtildi.

        Ele geçirilen hileli gıda ürünlerinden zeytinyağı hariç diğer ürünlerin gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildiği bildirildi. Fuarlarda hileli gıda satışı yaptığı tespit edilen 9 farklı gıda işletmecisine de toplam 526 bin 254 TL idari para cezası uygulandı.

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        #Pamukkale ilçesi
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        #fuar
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