Türkiye'nin önemli tarım üretim merkezlerinden Ege'de, pamuk veriminin geçen yıla göre daha iyi olması üreticinin yüzünü güldürdü.
Ege Bölgesi'nde başta Aydın ve İzmir olmak üzere birçok ilde bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği pamukta hasat devam ediyor.
Bölgede geçen yıl 1 milyon 155 bin dekar alanda 568 bin ton kütlü pamuk üretimi yapıldı. Bu sezon ise hava şartları ve zararlı örümceklerden dolayı yaklaşık 1 milyon dekar alanda kütlü pamuk üretimi hedefleniyor.
Aydın'da bu sezon 560 bin dekar alanda, İzmir'de ise 257 bin 935 dekar alanda pamuk ekimi yapıldı.
Çoğunluğu tarlada makinelerle toplanan pamuk, bölgedeki çırçır fabrikalarında işlendikten sonra iplik fabrikalarına gönderiliyor. Buradaki ürün ise Türkiye'deki tekstil üreticileri tarafından satın alınıyor.
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, AA muhabirine, rekoltenin geçen sezona göre az olmasına rağmen verimin daha iyi olduğunu belirtti.
Ege'de yetişen pamuğun her zaman çok kaliteli olduğunu aktaran Balçık, "Önümüzdeki haftalarda verim konusunda daha iyi verilerin geleceğini düşünüyoruz. Bu sene önceki yıllara göre iyi pamuk verimi bekliyoruz. Buradaki pamuk tekstilci açısından son derece önemli. Çünkü orta uzun elyaf pamuk üretiliyor. Bölgemizde sanayicinin istediği pamuk üretiliyor." dedi.
Bu sezon "kırmızı örümcek" gibi zararlılarla da mücadele edildiğini anımsatan Balçık, bununla ilgili zaman zaman yanlış uygulamalara denk geldiklerini dile getirdi.
Bertan Balçık, zararlılarla mücadelede konusunda iyi duruma geldiklerinde daha kaliteli pamuk üretileceğine dikkati çekti.
Pamuk desteklemesi
Pamuktaki destekleme fiyatının 80 kuruştan 1,30 kuruşa çıkmasının üreticiyi ekonomik yönden rahatlatacağını anlatan Balçık, "Bu konudaki dosyamızı Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Ülkemiz güçlüdür. Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek bir ülke. Üretimde de bu eksikliklerin ve kayıpların bir şekilde aşılacağına inanıyoruz. Hasat başladı ve artık herkesin gözü kulağı bu desteklemelerin açıklanmasında." ifadelerini kullandı.
"Hep beraber kazanacağız"
Türkiye'nin dünyanın önemli tekstil üreticisi olduğunu hatırlatan Balçık, önümüzdeki dönemde bu sektöre yeni yatırım haberleri duyacaklarına inandığını dile getirdi.
Tekstil yatırımın pamuk üreticisini de doğrudan etkileyeceğini anlatan Balçık, "Bu olumlu gelişmeler olurken sanayicimizi ham madde anlamında destekleyen, ona ürün veren çiftçimizin de desteklenmesi lazım. Hep beraber kazanacağız. Türkiye ithal pamuktan da para kazanıyor ama kendi yerli üretimi kadar kazanmıyor. Yerli üretimde biz bir kilogram kütlü pamuğu 11 kat değerlendiriyoruz. Böyle başka bir ürün yok." diye konuştu.
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