02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin'in de aralarında bulunduğu Akdeniz bölgesindeki il ve ilçelerin ziraat odası temsilcileri ve pamuk üreticileri, Adana'da buluştu. Grup adına konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamuğun tekstil, konfeksiyon, yağ, biyodizel, ham madde, yem alanlarında kullanıldığına dikkat çekerek, Türkiye'de 5.2 milyon dekar alanda ekildiğini ve 2,6 milyon ton elde edildiğini söyledi.
Son 2 yılda üretimin artmasına rağmen tüketimi karşılama oranının yüzde 60'larda kaldığını belirten Doğan, aradaki farkın ithalatla karşılandığını söyledi. Gümrük vergilerinin artırılmadığı için iç piyasa pamuk fiyatlarının dünya fiyatlarından doğrudan etkilendiğine vurgu yapan Doğan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının dünya genelinde pamuk fiyatının düşmesine neden olduğunu kaydetti.
Doğan, henüz Türkiye'de hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogram fiyatının Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira arasında, Ege bölgesinde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında, Çukurova bölgesinde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olacağının görüldüğünün altını çizdi.
Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70, ilaçta yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışı olduğunu kaydeden Doğan, 2019 yılı Destekleme Tebliği'nin bir an önce açıklanması gerektiğini anlattı. Pamuk primlerinde gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiği söyleyen Doğan, pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
KOTADAN VAZGEÇİLMELİ
Pamuk üreticilerinin beklentilerini de anlatan Doğan şunları kaydetti:
"Prim, kilogramda en az 1 lira 25 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir. Üreticimizin mağduriyetini giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kilogram kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkar bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi kooperatiflerin devreye girmesi gerekmektedir. İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25'i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!