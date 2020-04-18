"Pamuk" isimli horozunu izin alarak veterinerde tedavi ettirdi

Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 57 yaşındaki Sebahat Emirza, "Pamuk" ismini verdiği horozunun hastalanması üzerine veterineri arayarak yardım istedi.

Emirza, veterinerin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için izin alması gerektiğini belirtmesi üzerine 155'i arayarak durumu anlattı.

Gerekli izni alan Emirza, horozu Moloz mevkisindeki veteriner kliniğine getirerek tedavi ettirdi.

Sebahat Emirza, klinikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, horozunu, yeme içmeyi keserek durgunlaşması üzerine, aldığı izinle veterinere getirdiğini anlatarak, "Veteriner, enfeksiyonu olan horozuma iğne yapıp ilaç verdi." diye konuştu.

Emirza, horozunun tedavisinin ardından, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda karşılaştığı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince araçla evine bırakıldı.