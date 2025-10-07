Pamuk hasadında "KADES" eğitimi

Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi
Hatay'da jandarma ekipleri pamuk hasadı yapan işçilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi
Giriş: 07.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:06
Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, pamuk tarlasında hasat yapan işçilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Etkinlikte, jandarma personeli "Kadına el kal-ka-maz!" yazılı pankartla kadın işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
