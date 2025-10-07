Habertürk
        Pamuk hasadında "KADES" eğitimi | Son dakika haberleri

        Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi

        Hatay'da jandarma ekipleri pamuk hasadı yapan işçilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:06
        Pamuk hasadında "KADES" eğitimi
        Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, pamuk tarlasında hasat yapan işçilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Etkinlikte, jandarma personeli "Kadına el kal-ka-maz!" yazılı pankartla kadın işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        #yerel haberler
        #hatay haberleri
        #KADES
