Pamela Anderson ile Liam Neeson ilişkisine aileden onay

'Naked Gun'da başrolleri paylaşan Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın, filmin tanıtım galalarında birbirlerine gösterdikleri yakınlık nedeniyle aralarında aşk söylentileri yayıldı. İkili, kendileri henüz aralarında bir ilişki olduğuna dair doğrulama yapmasa da yakınları, bu ilişkiyi doğruluyor ve onlara destek veriyor.

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73 yaşındaki İngiliz oyuncu Liam Neeson'ın 29 yaşındaki oğlu Daniel Jack Neeson, cuma günü Anderson'ın babasıyla birlikte göründüğü paylaşımın altına kutlama emojileri koyarak açık bir onay verdi. Neeson'ın 58 yaşındaki 'Sahil Güvenlik' yıldızı Anderson ile ilişkisine destek veren bir başka aile yakını daha oldu.

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Liam Neeson'ın 2009'da ölen eşi, oyuncu Natasha Richardson'ın kız kardeşi Joely Richardson da aynı Instagram paylaşımının altına yedi kırmızı kalple yanıt verdi. Richardson'ın bu yorumuna; "Sizin bu yaklaşımınız herkesinkinden önemli" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdı

'Naked Gun' filminin galalarında birbirlerine yakınlık göstermeleri nedeniyle aralarında ilişki olduğu söylentisi çıkan Anderson ve Neeson ikilisi, New York galasında da birbirlerine aşk dolu bakışlar atarak pozlar vermişti. Liam Neeson'ın en büyük oğlu 30 yaşındaki Micheál Neeson ve Pamela Anderson'ın küçük oğlu 27 yaşındaki Dylan Lee, ebeveynlerinin New York galasında kırmızı halıya birlikte çıkmıştı. Bu da Anderson ve Neeson ikilisinin ailelerinin de kaynaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

Pamela Anderson - Rick Salomon Pamela Anderson'ın başından bugüne dek beş evlilik geçti. 1995-1998 yılları arasında Tommy Lee, 2006-2007 yılları arasında Kid Rock ile evlilik yaşadı. Rick Salomon ile iki kez evlendi. Önce 2007'de evlendi ve bir yıl sonra boşandı, ardından 2014'te tekrar evlendi ve 2015'te boşandı. Anderson, son evliliğini Dan Hayhurst ile 2020-2022 yılları arasında yaptı. Liam Neeson - Natasha Richardson Liam Neeson ise meslektaşı Natasha Richardson ile 1994'te evlendi. Richardson, 15 Mart 2009'da, Kanada'da bir kayak merkezinde geçirdiği kaza sonucu, kask takmadığı için başından ağır yaralandı. Ailesi tarafından New York'a getirilen Richardson'ın burada yaşam destek ünitesine bağlandığı duyuruldu. Richardson, 18 Mart 2009'da 45 yaşında hayatını kaybetti.