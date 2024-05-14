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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Palmiyeler' Salon İKSV'de

        'Palmiyeler' Salon İKSV'de

        Salon İKSV bu hafta 17 Mayıs'ta pop-rock grubu Palmiyeler'i 18-19 Mayıs'ta ise elektro gitar üstadı Miles Kane'i müzikseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 00:07 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:07
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        'Palmiyeler' Salon İKSV'de
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        Müzikseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, 17 Mayıs Cuma akşamı, ilk kısaçalarlarını çıkardıkları 2015 yazından bu yana enerjileriyle müzikseverlerin antidepresanına dönüşen indie ve saykodelik pop-rock grubu Palmiyeler’i ağırlayacak. Müzikseverler son albümleri İkimiz ve “Sadece Sen” teklileriyle hayranlarını mutlu eden Palmiyeler’le birlikte yazı Salon’da karşılayacak.

        18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar akşamı ise indie-rock’ın tarihini yazan isimlerden elektro gitar üstadı Miles Kane Salon İKSV sahnesine konuk olacak. 13 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’de konser verecek olan Brit-rock’ın karizmatik sesi Miles Kane, Salon İKSV’de iki gece üst üste hareketli ve nefes nefese izlenecek konserlere imza atacak. Konser biletleri her iki gece için de kısa süre içinde tükendi.

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        #Salon İKSV
        #Palmiyeler
        #Miles Kane
        #konser
        #müzik
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