'Palmiyeler' Salon İKSV'de
Salon İKSV bu hafta 17 Mayıs'ta pop-rock grubu Palmiyeler'i 18-19 Mayıs'ta ise elektro gitar üstadı Miles Kane'i müzikseverlerle buluşturacak.
Müzikseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, 17 Mayıs Cuma akşamı, ilk kısaçalarlarını çıkardıkları 2015 yazından bu yana enerjileriyle müzikseverlerin antidepresanına dönüşen indie ve saykodelik pop-rock grubu Palmiyeler’i ağırlayacak. Müzikseverler son albümleri İkimiz ve “Sadece Sen” teklileriyle hayranlarını mutlu eden Palmiyeler’le birlikte yazı Salon’da karşılayacak.
18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar akşamı ise indie-rock’ın tarihini yazan isimlerden elektro gitar üstadı Miles Kane Salon İKSV sahnesine konuk olacak. 13 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’de konser verecek olan Brit-rock’ın karizmatik sesi Miles Kane, Salon İKSV’de iki gece üst üste hareketli ve nefes nefese izlenecek konserlere imza atacak. Konser biletleri her iki gece için de kısa süre içinde tükendi.