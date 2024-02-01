Palandöken'de buz tırmanışı nefesleri kesiyor

"KAYAK PİSTİNİN HEMEN YANINDA"

Palandöken Kayak Merkezi, sadece kayak pistleriyle değil, aynı zamanda heyecan verici aktiviteleriyle de biliniyor. Bunlarda birisinin de yapay buz parkı olduğunu ve parkurda nisan ayına kadar tırmanış yapılabileceğini ifade eden parkın yöneticisi Melik Şah Tekin, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Aynı anda 30 kişiye tırmanma imkanı veriyor.