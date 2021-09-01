Covid-19 vakalarının ve ölüm sayılarının yeniden tırmanışa geçmesinin tedirgin edici olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda vaka sayılarının yeniden 20 bin sınırına çıkması ve günde ortalama 250 ye yakın vatandaşımızın vefat etmesi esnafımızı ve vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Yaklaşık iki yıldır mücadele ettiğimiz pandemide tam işleri rayına oturtmuşken normalleşmenin sürdürebilmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşılarını tamamlayan vatandaşlarımız da rehavete kapılmadan tüm kurallara riayet etmeye devam etmeli. Önce sağlık, sonra da ekmek parası için vatandaşın, esnafın ve tüm kesimlerin olayın ciddiyetini daha iyi idrak etmesi ve herkesin elini taşın altına koyması gerek” dedi.
“PANDEMİ İLE MÜCADELEDE HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLALIM"
Pandemi ile mücadelede vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürerken tüm vatandaşların kurallara uyma noktasında daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala, yaz sezonunda ekonomik kayıpların telafi edilmesi ve piyasanın hareketlenmesini beklediğimiz bu günlerde vaka ve ölüm sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi hepimiz için üzücü. Esnafımız tam rahat bir nefes alacak derken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor. Özellikle son zamanlarda artan Delta varyantının ve vefatların önüne geçmek için her zamankinden daha dikkatli davranmak zorundayız” şeklinde konuştu.
"KURALLARA UYMAYA DEVAM EDERSEK AŞILAR FAYDA EDER"
Ülke genelinde havaların ısınması ve yaz tatilinin de etkisiyle kurallara uyma noktasında bir gevşeme yaşandığına dikkati çeken Palandöken, “Henüz pandemi bitmiş ya da etkisini yitirmiş değil. Aşılar ancak kurallara uymaya devam edersek faydasını gösterebilir. Bu yüzden aşı olan vatandaşlarımız da maske takmaya devam etmeli. Aşı olmayanlar ise hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için vakit kaybetmeden mutlaka kendilerine uygun olan aşıyı yaptırmalı. Buradan tüm esnaf camiamızı ve vatandaşlarımızı uyarıyorum. Sevdiklerimizi, ailemizi korumak için, iş yerlerimizde faaliyetleri sürdürebilmek ve ekonomide çarkları döndürebilmek için tedbirlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” diye konuştu.
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