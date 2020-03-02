02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Palandöken'i turistlere gökyüzünden tanıtıyorlar
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin girişimiyle Palandöken'de yaklaşık 4 yıl önce başlatılan yamaç paraşütü etkinliğiyle, kış tatili merkezinin güzellikleri, yerli ve yabancı turistlere gökyüzünden gösteriliyor - Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Okuyucu: - "Kayakseverlerin, burada bizlerle yamaç paraşütü yaptıktan sonra geri dönüşleri gayet olumlu oluyor. Profesyonel sporculara ve kayakçılara kayak merkezi pistlerini gökyüzünden gösteriyoruz"
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de 4 yıldır yamaç paraşütü yapan ekip, yörenin doyumsuz güzelliklerini kuş bakışıyla turistlere göstererek merkezin tanıtımını yapıyor.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Ejder Kayak Merkezileri AŞ'nin girişimleriyle, dünyanın önemli kış turizm adresleri arasında gösterilen merkezin tanıtımına katkı sağlanması ve turistlere eğlenceli anların yaşatılması amacıyla, yaklaşık 4 yıl önce yamaç paraşütü etkinliği başlatıldı.
Uzun yıllar turizm bölgelerinde yamaç paraşütü yapan pilotlardan Yusuf Okuyucu ve Enes Çiğdem, yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken'de, yurt içinden ve dışından gelen misafirleri kış sezonunda gökyüzünde uçuruyor.
Turistlere Erzurum ile Palandöken'in doyumsuz güzelliklerini gösteren yamaç paraşütü ekibi, karla kaplı çam ormanlarının yanı sıra dağların ve kış turizm merkezinin güzelliklerini gökyüzünden tanıtıyor.
- Kayak merkezinde yamaç paraşütüne büyük ilgi
Kayak tatili için bölgeyi ziyaret eden turistler, merkezde yapılan yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteriyor.
Yamaç paraşütü pilotu Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yamaç paraşütüyle, Palandöken'in tanıtımını yapmayı ve kayakseverlere farklı etkinlik olanağı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Palandöken'in pistlerini gökyüzünden kuş bakışı tanıttıklarını ifade eden Okuyucu, "Kayakseverlerin, burada bizlerle yamaç paraşütü yaptıktan sonra geri dönüşleri gayet olumlu oluyor. Burada profesyonel sporculara ve kayakçılara kayak merkezi pistlerini gökyüzünden gösteriyoruz. Onlar için iyi bir kroki de oluyor." dedi.
Okuyucu, Palandöken'de turizm elçisi olarak görevlerinin başında olduklarını belirterek, kayak merkezinin tanıtımına katkı sağlamak için gayret ettiklerini aktardı.
Palandöken'de yamaç paraşütü yapmanın, ayrıcalıklarının bulunduğuna işaret eden Okuyucu, şunları kaydetti:
"Palandöken, Türkiye'nin en yüksek kalkış pistine sahip ve 3 bin 200 rakımda kalkışımızı yapıyoruz. Palandöken'de Türkiye'nin en dik pistlerinin yanında en yüksek yamaç paraşütü pisti bulunuyor. Bu özellikleriyle burada yamaç paraşütü yapmak bir ilktir. Fethiye, Muğla, İzmir'de denizin güzelliği ayrı ama burada da misafirlerimize kuş bakışıyla karlı sıra dağları, karlar altındaki şehri, karla bürünen çam ormanlarının ayrı bir güzelliğini gösteriyoruz."
- Beyaz örtüyle kaplı manzaralar büyülüyor
Ziyaretçilerden Ezgi Ertaş, Palandöken'de yamaç paraşütü yaptığını ve deneyimin muhteşem olduğunu bildirdi.
Palandöken'de yamaç paraşütünün, herkesin yapması gereken muhteşem bir etkinlik olduğunu aktaran Ertaş, "Erzurum'u kuş bakışı olarak yukarıdan seyretmek gerçekten çok güzeldi, muhteşem ve adrenalin doluydu. Herkesin yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Karla kaplı ağaçlar, şehrin manzarası ve karlı dağlar gerçekten çok güzeldi. Bunu anlatmak çok mümkün değil ancak yaşanması gerekiyor." şeklinde konuştu.
İstanbul'dan Palandöken'e gelen Gözde Eroğlu da kayak yaptıktan sonra yamaç paraşütüyle Palandöken'in kuş bakışı güzelliklerini görmek isteğini ve bu güzel tecrübeyi deneyimlemek için uçtuğunu anlattı.
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