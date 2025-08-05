Daha önce gerçekleşen organizasyonlarda Dünya Bisiklet Birliğinin (UCI) Palandöken'e vermiş olduğu olumlu notların da büyük etkisi olduğunu vurgulayan Kocaman, her geçen sene Palandöken'in notunun yukarı çıktığını işaret etti. Palandöken'in dağ bisikleti camiasında her yıl tanınırlığının arttığını belirten Kocaman, "4 yıllık kısa bir süre içerisinde tüm dünyada tanınan, bir değer haline geldi. Buralarda böyle parkurların olduğu düşüncesi birçok sporcumuzda yoktu. UCI'ye göndermiş olduğumuz haritalar ve sporcuların bu yarışlarda geri bildirimleri, dünyada yankı buldu" diye konuştu.