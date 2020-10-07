Palamut ve alabalık atıklarını protein tozuna dönüştürdüler

AA

KAEÜ'de yürütülen çalışmada yer alan Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir balığın ortalama yüzde 60'ının atık olduğunu, bunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Daha önce alabalık başından da protein tozu yaptıklarını anlatan Yavuzer, bu yıl palamutun bol olması dolayısıyla bu yönde de çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yavuzer, "Balıkların atılan yüzde 60'lık kısmı baş, kılçık ve deriden oluşuyor. Bunlarda ciddi oranda yağ asitleri var, kalsiyum oranı çok yüksek. Bu atıkları değerlendirmeyi hedefledik. Özellikle balık gibi yağ, protein, kalsiyum, vitamin ve mineral oranı yüksek ürünün atıklarının tamamına yakınının dönüştürülerek tekrar kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Balık atıklarından laboratuvar ortamında protein tozu elde ettiklerini ve sanayiciler tarafından değerlendirilmesini beklediklerini dile getiren Yavuzer, şunları kaydetti:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bilim dünyasıyla, sanayi dünyasıyla çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Amacımız bu çalışmaların sadece kongre ve sempozyumlarda kalmaması, sanayide de değerlendirilmesi. 2 sene önce 30 bin ton palamut avlanmış. Bunun 3 bin tonu rahatlıkla balık başıdır diyebiliriz. Buradan da yüzde 10 protein elde edilebilirdi. Protein sadece sporcu içeceği olarak değil, dermatolojide, eczacılıkta, bebek bezleri gibi birçok alanda kullanılabiliyor."

Yavuzer, yaptıkları çalışmanın balık üreticileri, konuya meraklı müteşebbislere tanıtılması ve tesisler kurulması için Ahiler Kalkınma Ajansı ile ortak proje geliştirdiklerini, laboratuvar ortamında elde ettikleri protein tozunun proje kapsamında seri şekilde üretilmesini hedeflediklerini söyledi.

- Balık atıklarını protein tozuna dönüştürülmesi

Çalışmada yer alan öğretim görevlisi Şefik Tekle de öncelikle balık atıklarını laboratuvar ortamında incelediklerini, balık kafalarını "enzimatik hidroliz" denilen yöntemle işlemden geçirdiklerini, enzimle içindeki proteini ayrıştırıp protein tozu haline getirdiklerini anlattı.

Tekle, balık atığından protein tozu yapımı hakkında şu bilgileri verdi:

"Balık kafalarını kıyma makinesi gibi bir araçla küçük parçalar haline getiriyoruz. Bunu 1'e 1 oranında suyla karıştırıp, 55 santigrat dereceye ayarlayıp içine enzim koyuyoruz. Enzimle belli süre bekledikten sonra santrifüj işleminden geçirip kurumaya bırakıyoruz. Bu şekilde protein tozunu elde ediyoruz."

Ürettikleri protein tozlarının içinde biyoaktif peptitler bulunduğunu belirten Tekle, "Yani proteinin daha küçük parçalara ayrılmış haline ulaşmış oluyoruz. Bunlar vücuda alındığında hem sindirimi daha kolay oluyor hem de biyoaktif özellik kazanıyor. Biyoaktif özellik olarak antioksidan ve antimikrobiyolojik özellikleri aktif hale geliyor. Bu şekilde insan sağlığına faydalı hale de gelmiş oluyor." ifadelerini kullandı.