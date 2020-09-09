Palamut bolluğu Edirne'de tezgahları şenlendirdi

AA

Denize açılan tekneler limanlara kasalarca palamutla dönmeye başlayınca balığın fiyatı 15 liraya kadar indi.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Hamza Köksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, palamut bolluğunun tezgahları şenlendirdiğini söyledi.

Bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Köksoy, "Palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Boyuna göre 10-15 liradan tezgahta yerini aldı. Fiyatlardan hem balıkçılar hem vatandaşlar memnun. İnşallah balığın bol olduğu bir sezon geçireceğiz." dedi.

Balıkçı Feridun Bistren, palamutun fiyatının gelecek günlerde daha da düşebileceğini ifade etti.

Tezgahlarda en çok palamutun talep gördüğünü dile getiren Bistren, "Geçen yıla göre palamut daha bol çıkıyor. Fiyatlarda da buna bağlı düşüş var. Vatandaşlarımızı ucuz balık almaya davet ediyoruz. Bir palamut yarım kiloya yakın. Bu bolluk herkesi sevindiriyor." diye konuştu.