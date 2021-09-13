'Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon!

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, yapılan incelemede Beşiktaş ve Beyoğlu'nda örgüt üyelerince işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına örgüt üyelerince el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edildi.

Örgütün, kadınların kaçmamaları için Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule civarında pansiyon odaları kiraladığı ve kuaför salonları, marketlerde ikamet sağladığı belirlendi. Kadınların, gece ise VIP araçlarla çalışacakları gece kulüplerine götürüldüğü belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün sabaha karşı belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda firari Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Gece kulüplerinde çalıştırılan ve büyük çoğunluğu Fas uyruklu olmak üzere toplam 62 kadın örgütün elinden kurtarıldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.