Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın vefat ettiği yönündeki haberlere Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü açıklama getirdi. Dilara Elagözlü, Pakize Suda'nın vefat haberinin asılsız olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte Pakize Suda'nın son sağlık durumu hakkında...
PAKİZE SUDA KİMDİR?
Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda Habertürk Gazetesi'nde ve pek çok gazetede köşe yazarlığı yapmıştı. 17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.
PAKİZE SUDA HASTALIĞI NEDİR?
2016'da ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir sonraki yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetmişti.
Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda 'akıl geriliği' ile gündeme gelmişti. Artık hiçbir şeyi hatırlamayan Suda'nın Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.
PAKİZE SUDA SON SAĞLIK DURUMU
Dilara Elagözlü yaptığı açıklamada, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.
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