Pakistanlı siyasetçiler ve ilim insanları Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı

Yerel basınındaki haberlere göre, Pencap Meclis Başkanı Çavdhari Pervaiz Elahi, yaptığı açıklamada, aralarında Pakistan’ın da bulunduğu tüm Müslüman ülkelerden Fransız ürünlerini boykot etmesini istedi.
Elahi, "İslam dahil hiçbir din ile alay edilmemeli. Fransa Cumhurbaşkanı Müslümanların hisleriyle oynamamalı." dedi.
Ayrıca Elahi, İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) konuyla ilgili acil toplanmaya çağırdı.
- "Müslümanlar boykot ettiğinde ders alacaklar
Pakistan eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın Hazreti Muhammed'e karşı açıklamalarını hatırlatarak, "Fransız ürünlerini ithal etmeye, almaya, satmaya ve kullanmaya devam edecek miyiz?" dedi.
Osmani, "Onlar ancak dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar onların ürünlerini boykot ettiklerinde bir ders alacaklar." İfadesini kullandı.
Sosyal medyada binlerce Pakistanlı da Fransız ürünlerinin boykot edilmesine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
- "Erdoğan'ın Macron hakkındaki görüşlerine katılıyorum"
Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Batı ülkelerinde Emmanuel Macron gibi liderler Müslümanlara karşı nefreti teşvik ediyor fakat dünya onların bu suçuna sessiz kalıyor." dedi.
Hak, Hazreti Muhammed'in onurunun her Müslümanın en kıymetli malı olduğunu belirterek, İslam dünyasında Fransız ürünlerine karşı mevcut boykot yaklaşımı ve Macron karşıtı protestoların Fransa Cumhurbaşkanının açıklamasının Müslümanları ne kadar kızdırdığını ve incittiğini gösterdiğini söyledi.
Yükselen İslamofobiye karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşuna övgüde bulunan Hak, Erdoğan'ın Macron hakkındaki yorumlarını desteklediğini ifade etti.
Hak, Erdoğan'ın her zaman dünya genelinde Müslümanlara yönelik şiddete karşı sesini yükselttiğini ve bu nedenle kendisini takdir ettiğini kaydetti.
Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.
Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.
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