Pakistanlı ekonomist Ahmed: "Hindistan, Keşmir halkının BM kararlarını unutmasını istiyor"

Ahmed, İngiltere merkezli internet sitesi "World News TV UK"de kaleme aldığı yazısında, Keşmir hareketinin son aşamasına geldiğine dair bazı işaretler bulunduğuna dikkat çekti.
Bölgeye ilişkin temel sorunun Hindistan’ın "işgali" olduğunu ifade eden Ahmed, Hint yönetiminin Keşmir halkının BM kararlarını unutmasını istediği değerlendirmesinde bulundu.
Ahmed, kendi kaderini tayin etme hakkının tüm seviyelerde dile getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Keşmir’i görmezden gelemeyiz." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'de plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngörmüştü.
- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.
Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
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