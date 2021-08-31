Pakistan'dan dünyaya "Afganistan'a destek" çağrısı

Radio Pakistan’ın haberine göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, başkent İslamabad’daki Başbakanlık Ofisi'nde Han tarafından kabul edildi.
Buradaki görüşmede Han, Afganistan’da barış ve istikrarın Pakistan ve bölge için önemli olduğunun altını çizerek uluslararası toplumun da Afgan halkına desteğinin ve Afgan halkı ile dayanışmasının devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Han, Afganistan’da güvenlik durumunun, insani ihtiyaçların ve ekonominin istikrara kavuşturulması için acil adım atılması gerektiğine işaret ederek Pakistan ve Almanya’nın bölgesel barış ve istikrarla ilgili ortak çıkarların teşvik edilmesi konusunda yakın çalışması gerektiğini kaydetti.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas da ülkesinin Afganistan’da gelişen durumla ilgili görüşlerini paylaştı ve bu ülkeden tahliye sürecine yardım ettiği için Pakistan’a teşekkür etti.
"TALİBAN'DAN GELEN MESAJLAR OLUMLU"
Maas, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.
Kureyşi, Afganistan’a insani yardım akışının sürmesi ve ülkenin ekonomisinin çökmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Kureyşi, geçmişte yapılan hatalara atıfla Afganistan’ın yalnız bırakılmasının bir seçenek olmadığını ifade etti ve bunun ciddi sonuçları olacağını konusunda uyarıda bulundu.
Taliban’dan gelen son açıklamaların olumlu ve cesaretlendirici olduğuna işaret eden Kureyşi, Taliban’ın insan haklarına ve uluslararası normlara saygı göstereceğini dile getirdi.
ALMANYA'DAN AFGANİSTAN'IN SINIR KOMŞULARINA DESTEK
Maas da Afganistan’daki durumdan etkilenen sınır komşularına destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek ülkesinin zorluklarla karşılaşan Afganistan’ın komşularını yalnız bırakmayacağını ifade etti.
Maas, Almanya’nın Afganistan’a komşu ülkelere 100 milyon avro insani yardım sağladığını ve bu ülkelerdeki çeşitli projelere de 500 milyon avro taahhüt ettiklerini kaydetti.
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