Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan’ın Spinvam kasabasında teröristlerin güvenlik aracını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 4’ü asker, biri polis 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu saldırı, terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) bünyesindeki Hafız Gül Bahadır grubunun, dün Pakistan ordusuyla anlaşmaya varıldığını ve bu kapsamda Güney Veziristan bölgesinde 20 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmasının ardından geldi.

Ateşkesin 20 Ekim'e kadar süreceği açıklanmıştı.

TTP bünyesindeki Hakimullah Mehsud grubu ise bu ateşkese karşı çıkarak, Pakistan ordusuna yönelik saldırılarını sürdüreceğini duyurmuştu.