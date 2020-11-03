Pakistan Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana’da gerçekleştirilen "çirkin" terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulunulurken, Pakistan’ın terörün her türlüsüne karşı olduğu vurgulandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.