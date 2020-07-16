Pakistan ve Romanya'da 15 Temmuz törenleri

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, İslamabad Vali Yardımcısı Muhammed Hamza Shafqaat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, çeşitli ülkelerin diplomatları, Pakistan'da yaşayan Türkler ve yerel yetkililer katıldı.
15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Shafqaat, Pakistan'ın her zaman zor zamanlarda Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.
Türkiye ve Pakistan halkının sadece dost olmadığını söyleyen Shafqaat, "Türk kardeşlerimizi seviyoruz" dedi.
Büyükelçi Yurdakul ise 15 Temmuz şehitlerine şükranlarını sunarak, Türk halkının demokratik sistemlerini korumak için kendilerini feda ettiğini söyledi.
Darbecilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanklarını ve jetlerini kendi halkına karşı kullandığını belirten Yurdakul, "Halkın, hükümetin, meclisin ve her kuruluşun bizimle birlikte olmasından gurur duyuyorum. Pakistan, Türkiye ve seçilmiş hükümetini destekleyen ilk ülkelerden biri oldu." dedi.
Etkinlikte ayrıca FETÖ ve lideri Fetullah Gülen'in darbe girişimindeki rolüyle ilgili kısa film gösterildi.
- Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğince Maarif Okulunun bahçesinde düzenlenen törene Romanya İçişleri Bakanı Danışmanı Celaleddin Nezir, Romanya Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Razvan Parjol, çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve Türk toplumu temsilcileri, iş insanları ile Rumen davetliler katıldı.
15 Temmuz şehitleri için saygı duruşuyla başlayan programda konuşan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, "15 Temmuz 2016, FETÖ'nün milletimize ve devletimize karşı giriştiği en vahşi saldırıyı teşkil etmektedir. Bununla birlikte, bu suç şebekesini salt o gün giriştikleri terörist eylemle değerlendirmek eksik ve yanıltıcı olacaktır. FETÖ'nün geçmişi hukuksuzlukla dolu ağır bir yük barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.
FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi işledikleri suçların, buz dağının yalnızca görünen kısmı olduğunu belirten Aramaz, örgütün kullandığı yöntemlerin insanlık ve hukuk adına utanç verici olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından FETÖ'nün darbe girişimi gecesi ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.
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