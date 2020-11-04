Pakistan ve Bosna Hersek iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı

Radio Pakistan'ın haberine göre, iki günlük resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyet ile Pakistan'a gelen Dzaferovic, Han ile başkent İslamabad’da bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Han, iki ülke arasındaki ticaretin 4,5 milyon avro civarında olduğunu belirterek, bunun yok denecek kadar az olduğunu söyledi.
Han, iki ülkenin, ticaret ve diğer tüm alanlardaki iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldığını belirtti.
- Keşmir için teşekkür
Keşmir meselesindeki duruşu dolayısıyla Dzaferovic'e teşekkür eden Han, Hindistan’ın sadece Cammu Keşmir'deki masum insanları değil aynı zamanda ülkedeki azınlıkları ve özellikle Müslümanları hedef alan "faşist" bir rejim tarafından ele geçirildiğini ifade etti.
Han, dünyada yükselen İslamofobi karşısında endişelerini dile getirerek, konuşma özgürlüğünün herhangi bir dini topluluğun duygularını incitecek bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Hazreti Muhammed ile ilgili "çirkin" karikatürlerin Müslümanlarda büyük üzüntüye sebep olduğunu belirten Han, Batılı ülkelerin bunu anlaması gerektiğinin altını çizdi.
Han, Bosna Hersek’in trajik olayların yaşandığı 1990'lardan bu yana Pakistan halkı için önemli olduğuna değinerek, Bosna Hersek halkının daima yanında durduklarını kaydetti.
- "Keşmir meselesi BM Güvenlik Konseyi kararlarınca çözülmeli"
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic, Cammu Keşmirlilerin haklarına saygı duyulması gerektiğini ifade ederek, konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.
Dzaferovic, dünyadaki İslamofobik olayları şiddetle kınadığını belirterek, söz konusu hadiselerin kabul edilemeyeceğini söyledi.
Müslümanların dini duygularının incitilmemesi gerektiğini vurgulayan Dzaferovic, farklılıklar arasındaki birliğin geliştirilmesi ve köprüler kurmak için diyalog çağrısında bulundu.
Dzaferovic, iki ülke arasında aralarında askeri, tarım ve diplomasinin bulunduğu çeşitli alanlarda önemli iş birliği fırsatları bulunduğunun altını çizerek, Pakistan ile Bosna Hersek'in bu ziyaretle güçlenecek yakın ilişkilerden memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Ayrıca Dzaferovic, Han'ı, Bosna Hersek'e davet etti.
İki ülke arasında bilim ve teknoloji iş birliği ve vatandaşların geri kabulüyle ilgili mutabakat anlaşması imzalandı.
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