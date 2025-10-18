Habertürk
        Haberler Dünya Pakistan ve Afganistan delegeleri Katar'da | Dış Haberler

        Pakistan ve Afganistan delegeleri Katar'da

        Yaşanan gerilim sonrası, Pakistan ve Afganistan delegelerinin müzakere için Katar'ın başkenti Doha'ya vardığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 20:09 Güncelleme: 18.10.2025 - 20:09
        Pakistan ve Afganistan delegeleri Katar'da
        Pakistan ve Afganistan delegelerinin, taraflar arasındaki çatışmaların ardından yapılacak müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği bildirildi.

        Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar ve alınan ateşkes kararının ardından Doha'da müzakere görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

        Bu kapsamda, müzakerelere katılmak üzere iki ülke Savunma Bakanları Doha'ya geldi.

        Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise müzakerelerin Pakistan adına Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf tarafından yürütüleceği belirtilerek, "Görüşmeler, Pakistan-Afganistan sınırında barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için alınacak acil önlemlere odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

        Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkesin, taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti.

        Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

        İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

        11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

        Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

        Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

        Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

        Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

        İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

        Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

        TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

