Pakistan TikTok üzerindeki yasağı kaldırdı

Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, TikTok'a getirilen yasaklamanın, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından kaldırıldığı belirtildi.

Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle Pakistan'da 9 Ekim'de yasaklanmıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.