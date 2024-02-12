Pakistan seçimleri: Nihai sonuçlara göre İmran Han’ın desteklediği bağımsız adaylar birinci

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BBC Cezaevindeki İmran Han’ın destekçileri seçimin ardından pek çok gösteri yaptı

Pakistan’da bu hafta yapılan genel seçimin nihai sonuçlarına göre cezaevindeki Eski Başbakan İmran Han’ın desteklediği bağımsız adaylar, seçimi ilk sırada bitirdi.

Meclis’teki sandalyelerden 101’ini bağımsız adaylar kazanırken BBC’nin analizine göre bunların 93’ü, İmran Han’ın partisi PTI’nın desteklediği adaylar oldu.

Bir diğer Eski Başbakan Nevaz Şerif’in partisi PMLN ise 75 sandalyede kaldı.

Mevcut durumda ülkenin nasıl bir koalisyonla yönetilebileceği net değil.

Öte yandan kesin sonuçların açıklanmasıyla seçilemeyen pek çok aday da sayımda hata veya hile yapıldığı gibi gerekçelerle itiraz süreçlerine başladı.

PTI’nın seçime parti olarak girmesine izin verilmemiş, bunun üzerine bağımsız adaylarla ilerlemeye karar vermişlerdi.

PTI da PMLN de koalisyon kurma yetkisinin kendilerine verilmesini talep ediyor.

Bu sonuçlar pek çokları için bir sürpriz oldu. Yorumcuların büyük kısmı, ordunun desteğini almış gözüken Şerif’in partisinin kazanmasını bekliyordu.

Yolsuzluktan yasalara uygun olmayan bir şekilde evlenmeye kadar çeşitli suçlamalarla cezaevinde bulunan İmran Han’ın desteklediği bağımsız adaylarla seçime giren PTI 93 sandalye alsa da Meclis’te çoğunluk için 169 sandalye gerekiyor.

Bu durumda en çok oy alan iki partinin vekil sayısı bile çoğunluğu elde etmeye yetmiyor.

Üçüncü sıradaki parti olan PPP’nin lideri Bilaval Butto, ilk iki partinin lideriyle de herhangi bir görüşme yapmadığını açıkladı.

Fakat PMLN, Butto’nun babasının Şerif’in kardeşiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Karaçi merkezli MQM partisi de beklenin üzerinde bir başarıyla 17 sandalye alıp olası bir koalisyon görüşmesinde yer alabilecek bir konuma geldi.

Öte yandan Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir, iki eski başbakanın zafer ilan etmesi ardından, ülkeye "anarşi ve kutuplaşmayı" geride bırakma çağrısı yaptı.

General Asim Munir, kutuplaşma siyasetinin "250 milyonluk ilerici bir ülkeye yakışmadığını" söyleyerek tüm tarafları olgunluk ve birlik göstermeye çağırdı.

General Munir, "Seçimler sıfır toplamlı bir kazanma ve kaybetme yarışı değil, halkın yetkisini belirleme uygulamasıdır" dedi.

Pakistan seçimleri: İki eski başbakan zafer ilan etti, ordu birlik çağrısı yaptı