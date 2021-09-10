Pakistan, Pencşir'deki çatışmalarda Taliban'a destek verdiğine yönelik iddiaları reddetti

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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hint medyasının yalan haberlerinin bir kısmının ifşa edildiği" vurgulandı, bu iddiaların Pakistan’ı kötüleme ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik umutsuz girişimin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan’ın barışçıl, istikrarlı, egemen ve müreffeh Afganistan’a bağlılığı yinelenerek, İslamabad’ın Pencşir vilayetindeki çatışmalarda Taliban’a destek verdiğine yönelik iddialar reddedildi ve “asılsız” olarak nitelendirildi.

Taliban, 6 Eylül'de Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde Pakistan’ın Taliban’a Pencşir'de destek verdiği iddia edilmişti.

Bazı Hint medya organlarının, "Pakistan’ın Taliban’a desteği" şeklinde paylaştığı görüntülerin bilgisayar oyunlarına ait olduğu ortaya çıkmıştı.