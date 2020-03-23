Pakistan Milli Günü Ankara'da kutlandı

Pakistan Milli Günü, başkentte düzenlenen bayrak töreni ile kutlandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin milli günü vesilesiyle büyükelçilikte göndere bayrak çekme töreni düzenlendi.

Büyükelçi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğindeki törene, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece büyükelçilik mensuplarının katıldığı belirtildi.

Büyükelçi Gazi'nin Pakistan Milli Marşı eşliğinde ülkesinin bayrağını göndere çektiği törende, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın mesajları okundu.