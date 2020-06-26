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Pakistan Başbakanı İmran Han, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında terör örgütü El Kaide'nin eski lideri ve 11 Eylül saldırılarının sorumlusu Usame bin Ladin'i 'şehit' olarak nitelemesi tartışma yarattı.

Yaptığı konuşma sırasında kendisinden önce gelen hükümetlerin dış politika tercihlerini eleştiren İmran Han, savaş sırasında ABD ile ortaklık etmenin bir hata olduğunu söyledi.

Han, "Teröre karşı savaşta ABD ile birlikte hareket ettik ama onlar buraya geldiler ve onu öldürdüler, onu şehit ettiler. Bize karşı aşağılayıcı bir dil kullandılar ve operasyonu bize haber vermediler. Teröre karşı savaşta 70 bin insanımızı kaybetmemize rağmen" ifadelerini kullandı.

2 Mayıs 2011'de Amerikan özel kuvvetleri Abbottabad kasabasına bir operasyon düzenleyerek, Usame bin Ladin ve yanındaki birkaç kişiyi öldürmüştü. ABD yönetiminin operasyonla ilgili Pakistan hükümetine bilgi vermemesi tartışma yaratmıştı.

Washington yönetimi uzun süredir Pakistan'ı, Taliban uzantısı Haqqani örgütüne sığınak sağlamakla suçluyor. Pakistan ise suçlamaları redderek, ABD'nin Afganistan'daki başarısızlığını İslamabad yönetiminin üzerine yıkmaya çalıştığını belirtiyor.

Başbakan İmran Han yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak, "ABD'nin terörle savaşını destekledik ve karşılığını aşağılamalarla karşı karşıya kaldık. Afganistan'daki her başarısızlık için bizi suçladılar. Bizi açık şeklide sorumlu tuttular çünkü Afganistan'da başarısız oldular" ifadelerini kullandı.

Han, kendisi göreve geldikten sonra ABD ile ilişkilerin yeniden düzenlendiği ve kendisinin Trump ile kişisel ilişkisinin de yardımıyla aşağılamaların sona erdiğini belirtti.

İmran Han'ın Ladin'in 'şehit' edildiğine ilişkin sözleri Pakistan içerisinde de tartışma yarattı.

Muhalefet vekillerinden Muhammed Asıf açıklamaya tepki gösterirken, "Ladin, ülkemizi yıktı ama Han onun için şehit diyor" ifadelerini kullandı.