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Haberler Dünya

Pakistan karanlığa büründü, 220 milyon kişi elektriksiz kaldı

Pakistan’da ulusal şebekedeki arıza sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Giriş: 23.01.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan karanlığa büründü, 220 milyon kişi elektriksiz kaldı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal şebekedeki arızanın kesintiye yol açtığı belirtildi.

Bakanlık, kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Aralarında başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Peşaver’in bulunduğu çok sayıda şehre elektrik verilemiyor.

Enerji Bakanı Hurram Dastagir, 12 saat içinde ülke genelindeki kesintinin giderileceğini kaydetti. Sorun yaklaşık 220 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı.

Pakistan’da zayıf altyapı ve bakım standartları sebebiyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.

Güney Asya ülkesinde 13 Ekim 2022'de elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Pakistan'ın güneyindeki birçok kente enerji temin edilememişti.

* Haberin görseli İHA'dan ervis edilmiştir.

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