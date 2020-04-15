Pakistan'ın Kovid-19'la mücadelesine TİKA'dan destek

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlk olarak 50 bin cerrahi maskenin Pakistan'ın ulusal yardım kurumu Pakistan Bait-ul-Mal'a (PBM) teslim edildiği törene, Parlamento İlişkileri Bakanı Ali Muhammed Han, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut ve PBM Genel Müdürü Aon Abbas Buppi katıldı.
Han, burada yaptığı konuşmada, Türk ve Pakistan halklarının ihtiyaç anında birbirlerinin yanında durduğunu söyledi.
Sadece 2005 depremi ya da 2010 sel felaketinde değil on yıllar önce Doğu Pakistan'da (Bugünkü Bangladeş) sel felaketi yaşandığında da Türkiye'nin yanlarında olduğunu anımsatan Han, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Han, TİKA'nın yaptığı 50 bin maske yardımının Multan kentiyle çevre illerdeki hastanelerde kullanılacağını anlatarak, "Biz de elimizden geldiğince bu dönemde Türkiye'ye yardımcı olmaya çalışacağız. Sadece sağlık alanında alınan önlemlerle değil, Peygamberimizin de dediği gibi, bir yerde salgın varsa oraya girmeyerek ve oradan çıkmayarak bu krizi birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Buppi de TİKA tarafından verilen cerrahi maskelerin PBM tarafından devlet hastanelerine dağıtılacağını vurgulayarak, "TİKA, doktorlarımız ve hemşirelerimize dağıtılmak üzere koruyucu tıbbi malzeme yardımında da bulunacak. Bunun yanında ramazan öncesi gıda yardımı da yapacak." diye konuştu.
- Türkiye'nin yaptığı hastane, salgınla mücadelenin merkezi oldu
Yurdakul, Türkiye'nin Pakistan'ın salgınla mücadelesine destek vermeye devam edeceğine işaret ederek, Muzaffergarh kentinde Türkiye'nin inşa ettiği 400 yataklı Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nin 161 doktorla bölgede salgınla mücadelenin merkezi haline getirildiğine dikkat çekti.
Yapılan maske yardımı yanında farklı destek çalışmalarının da yürütüldüğünü kaydeden Yurdakul, şunları söyledi:
"Önümüzde kutsal günler var. Bu dönem için ülke genelinde gıda paketleri dağıtacağız. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi çalışanlarına 13 bin 200 cerrahi maske, eldiven, gözlük ve elbiseden oluşan Kovid-19 kiti yardımında bulunacağız."
Yurdakul, salgın süresince Türkiye'nin Pakistan'ın ihtiyaçlarına karşılık vermeye devam edeceğini, Pakistan'ın da Türkiye'ye destek vermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
TİKA, bugünkü maske yardımı ve Muzaffergarh’taki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne yapılacak 13 bin 200 parçalık yardımın ardından Lahor ve Mardan kentlerinde, süreçten etkilenen 600 yevmiyeli işçi ailesine gıda paketi de dağıtacak.
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