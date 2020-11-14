Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde halk yarın sandığa gidiyor

Keşmir’in bir parçası olan ve özel statüye sahip federal idari yönetim bölgesinde yasama meclisindeki 33 sandalye için 330 aday yarışacak.
Partilerin, mecliste çoğunluğu sağlamaları için 17 sandalye kazanması gerekiyor.
Nüfusu yaklaşık 1,5 milyon olan Gilgit Baltistan’da 700 binin üzerinde kişi oy kullanacak.
Başbakan İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI),muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi (PPP) ise seçimlerde öne çıkan partiler arasında yer alıyor.
Bölgede, 2015’teki seçimleri PML-N 22 sandalye elde ederek kazanmıştı.
Gilgit Baltistan'da 18 Ağustos’ta yapılması planlanan seçimler, Kovid-19 salgını dolayısıyla ertelenmişti.
- Geçici eyalet statüsü açıklaması
Seçim kampanyalarında, eğitim, sağlık sistemi ve çeşitli altyapı sorunlarının yanı sıra Gilgit Baltistan’a geçici eyalet statüsünün verilmesi de gündeme geldi.
Başbakan Han, 1 Kasım’da yaptığı açıklamada, Gilgit Baltistan'a geçici eyalet statüsünün verileceğini ve bölge halkının bunu uzun zamandır beklediğini kaydetmişti.
- Gilgit Baltistan, Çin Pakistan Ekonomik Koridoru’nun önemli bir parçası
Pakistan ile Hindistan’ın bağımsız olmasından önce bugün Hindistan topraklarındaki Cammu Keşmir’in bir parçası olan bölgeyi 1947’den bu yana Pakistan yönetiyor.
Pakistan ile Çin arasındaki yegane kara yolu bağlantısına sahip Gilgit Baltistan, 60 milyar dolarlık Çin Pakistan Ekonomik Koridoru’nun (CPEC) önemli bir parçasını oluşturuyor.
Aralarında dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2'nin de bulunduğu çok sayıda yüksek noktaya ev sahipliği yapan bölgenin, Çin'in yanı sıra Afganistan ve Hindistan ile de sınırı bulunuyor.
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