Pakistan'ın Fransa Büyükelçisi’ni 2-3 ay içinde sınır dışı edeceği ileri sürüldü

Hafta sonundan bu yana Rawalpindi şehrinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına yönelik protestolarına devam eden Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı öne sürüldü.
TLP lideri lideri Hadim Hüseyin Rizvi'nin oğlu Saad Rizvi tarafından basınla paylaşılan ve Pakistan İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ile Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Pir Nurul Hak Kadri'nin imzasının bulunduğu anlaşma metninde, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden gönderilmesine dair bir parlamento kararı çıkaracağı, Paris'e yeni büyükelçi atamayacağı, Fransız ürünlerinin devlet düzeyinde boykot edileceği ve gözaltına alınan TLP üyelerini serbest bırakacağına ilişkin maddelerin yer aldığı iddia edildi.
Hükümet tarafından, söz konusu anlaşmayla ilgili açıklama henüz yapılmadı.
Bu arada, İçişleri Bakanlığı, son birkaç günde Pencap'ta gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması talimatı verdi.
Pakistan'ın Paris Büyükelçisi Muinül Hak, ağustosta ülkenin Pekin Büyükelçisi olarak atanmıştı. İslamabad yönetimi Paris'e yeni bir büyükelçi atamamıştı.
- TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor
Fransa'nın İslamabad Büyükelçiliğine yürümek isteyen, Fransa ve Macron karşıtı sloganlar atan TLP üyesi binlerce kişi, hafta sonu Rawalpindi'nin çeşitli noktalarında protesto gösterilerine başlamıştı.
Protestocuların başkente yürümesine izin vermeyen emniyet güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Eylemciler, metrobüs istasyonlarına zarar vermiş, bazı gazetecileri taciz ederek telefonlarına el koymuştu.
Göstericiler, Fransa'nın büyükelçisinin ülkeden kovulmasını ve bu ülkeyle tüm diplomatik, ticari ve ekonomik bağların koparılmasını talep etmişti.
Sünni-Barelvi hareketine mensup, tekerlekli sandalyeye bağlı Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.
Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Rawalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.
Partinin, Sindh Eyalet Meclisinde iki temsilcisi bulunuyor.
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