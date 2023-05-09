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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın duruşma için mahkemeye gelmesinden kısa süre sonra gözaltına alındığı açıklandı.

Yerel yayın kuruluşu Geo TV'nin haberine göre Han, İslamabad'daki mahkemeye hakkında açılan yolsuzluk davası nedeniyle gelmişti. Reuters'a konuşan tanık, Han'ın kapıdan girdikten kısa bir süre sonra polis ve askerler tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

Kapının zırhlı araçlar ve birlikler tarafından kapatıldığı ve Han'ın kısa bir süre sonra yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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