Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Kovid-19 dolayısıyla evde kaldığı süreci anlattı:

AA

Büyükelçi Gazi, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmadığı süreci Ankara'da nasıl geçirdiğini ve ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seyrini AA muhabirine anlattı.

Pandemi sırasında hükümetinin ve büyükelçiliğin iş akışının devam ettiğini aktaran Gazi, "Aslında pandemi, büyükelçiliğin normalde düzenlediği etkinliklere diğer başka etkinliklerin de eklenmesine neden oldu çünkü Türkiye'deki birçok Pakistanlının yardıma ve rehberliğe ihtiyacı vardı." ifadesini kullandı.

Gazi, özellikle Pakistan'a geri gönderilmeleri konusunda bu kişilerin yardıma ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde okuyan Pakistanlı öğrencilere de birçok konuda destek olduklarını bildirdi.

Büyükelçiliğin, Pakistan vatandaşları ve onların ülkelerindeki ailelerinden gelen telefonlara, e-posta mesajlarına ve whatsapp mesajlarına devamlı yanıt vermekle meşgul olduğunu kaydeden Gazi, bu süreçte, sokağa çıkma yasaklarının elçilik çalışanlarının işe gitmesini bir nebze zorlaştırdığına değindi.

Gazi, "Ben ve ailem, büyükelçiliğimizdeki rezidansta yaşadığım için özellikle hafta sonları bazen işe kendim el atmak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

- "Bahçıvanımız elçiliğe gelemediği için ben işi el aldım"

Ankara'da düzenlenen tüm büyükelçilik etkinlikleri ve diğer toplantıların iptal edilmesi veya ertelenmesi nedeniyle sosyal çevresinin daraldığını dile getiren Gazi, "23 Mart'ta düzenlenmesi planlanan başkentteki diplomatik takvimin en popüler milli gün resepsiyonlarından 'Pakistan Milli Günü Resepsiyonu'nu da iptal etmemiz gerekti." dedi.

Büyükelçiliğin, her yıl başkentteki Pakistan topluluğu ve öğrencileri için bayram resepsiyonu da düzenlediğini anımsatan Gazi, "Bu günde, Pakistan'daki bayram kutlamaları geleneğini hatırlamak için geleneksel Pakistan yemekleri sunulurdu. Ne yazık ki bu yıl Kovid-19 nedeniyle bu resepsiyonu da iptal etmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Pakistanlı Büyükelçi Gazi, sözlerini şöyle sürdü:

"Türk dostlarımla ve diplomatik çevrelerdeki iş arkadaşlarımla görüşmeyi ve etkileşimde bulunmayı gerçekten özlüyorum. Aynı zamanda, dışarı çıkıp Ankara'nın benzersiz sosyal ve kültürel ortamının keyfini çıkarmayı da dört gözle bekliyorum. Bu karantinanın benim açımdan tek olumlu yanı, daha fazla kitap okumama ve fiziksel egzersiz yapmama imkan tanımasıydı. Aslında bu niyetim çoğu zaman eyleme dönüşememişti. Bahçıvanımız elçiliğe gelemediği için işi ben ele almaya yeltendim fakat geçen yıl ektiğimiz ve bu yıl ilk meyvelerini vermesini umduğumuz meyve ağaçlarından bazılarını kurtarmayı maalesef başaramadım. Bu süreçte bizi mutlu eden tek şey, çocuklarımızın Ankara'da bizimle beraber olması ve Ramazan Bayramı'nı beraber kutlamamız."

- "Pandeminin ikili ticaretimizi olumsuz etkilememesi için daha çok çalışmalıyız"

Gazi, ülkesi ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin, Kovid-19 sürecinde de olağanüstü yakınlıkta, yoğun ve sık etkileşimlerle öne çıktığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen şubatta Pakistan'ı ziyaretinde, Pakistan Başbakanı İmran Han ile "Stratejik Ekonomik Çerçeve Anlaşması"nı (SEF) imzaladıklarını hatırlatan Gazi, "Bu anlaşma, birçok bireysel eylem ve etkinliğin, iki ülkenin birlikte gerçekleştirilmesini içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi, Kovid-19 sınırlandırmaları sona erdiğinde, bu anlaşma üzerinde samimiyetle çalışılacağını belirterek, "Ancak, SEF ikili iş birliğimizin sadece bir yönüdür ve diğer alanlarda da kaybettiğimiz zamanı telafi etmek için daha çok çaba göstermemiz gerekir. Pandeminin ikili ticaretimizi olumsuz etkilememesi için daha çok çalışmalı hatta ticaretimizi daha da geliştirmemiz için yeni fırsatlar bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

- "Türk kardeşlerimiz için sağlık, barış ve mutluluk diliyoruz"

Büyükelçi Gazi, Ramazan Bayramı'na ilişkin de bir mesaj paylaşarak, bu bayramda, Müslümanların ramazan ayında içerisinden geçtikleri arınma günlerinin kutlandığını dile getirdi.

Gazi, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi, ramazanın temsil ettiği her şeyi deneyimleyebilmek için bize benzersiz fırsat sundu. Muhtaç olanlara merhamet göstermek, birçok insan acı çekerken ve hayatını kaybederken Allah'a bizi ve sevdiklerimizi koruduğu için şükranlarımızı sunmak ve kendimizi İslam'ın temel prensipleri olan barış ve kardeşliğe yeniden adamak gibi fırsatlar sundu. Bu bakımdan, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve şahsım, Türk kardeşlerimiz için sağlık, barış ve mutluluk diliyoruz. İnşallah Pakistan ve Türkiye, salgının olumsuz etkilerinden korunur ve her iki ülke ve halkları, bu krizden daha güçlü, dayanıklı ve yakınlaşmış olarak çıkar."