Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Keşmir Kara Günü" anma töreni

AA

Keşmir Kara Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara'daki büyükelçiliğinde bir anma töreni gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Pakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi uluslararası kuruluşları konuyla ilgili "sessizlikleri" nedeniyle eleştirdi.

Şahin, "Bir noktada BM'nin sessizliğini anlıyorum ama anlamadığım şey İslam İşbirliği Teşkilatı'nın içine düştüğü derin sessizlik." dedi.

Keşmir için 73'üncü Kara Günü'nün anılmasının Keşmirliler için acı ve keder yılı anlamına geldiğini belirten Şahin, "Keşmir'deki bu vahşet özgür dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor." diye konuştu.

Şahin, Keşmir ve Srinagar'a barış ve güvenlik gelmeden Paris, Londra, Berlin ve Madrid gibi dünya başkentlerinde güvenliğin sağlanamayacağını vurguladı.

"Kendini dünyanın en büyük demokrasisi olarak tanımlayan Hindistan'a da seslenmek istiyorum." diyen Şahin, uluslararası toplum olarak Hindistan'dan Keşmir'de insan haklarına maksimum düzeyde saygı göstermeleri beklediklerini ifade etti.

Şahin, Türkiye'nin Keşmir'i her zaman destekleyeceğini belirterek, Keşmirlilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.

- Hindistan salgından "yararlanıyor"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de Kara Gün'ün Hint işgali altındaki Keşmirliler için uzun bir zulüm gecesinin ve o zamandan beri devam eden ciddi bir insanlık trajedisinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Gazi, bugünün aynı zamanda Keşmir halkına verilen yerine getirilmemiş vaatler ve taahhütlerin de sert bir hatırlatıcısı olduğunu kaydetti.

Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile meşguliyetinden yararlandığını belirten Gazi, BJP hükümetinin Cammu ve Keşmir'in yasadışı işgalini sürdürmek için tartışmalı bölgenin demografisini değiştirmek amacıyla yasadışı ikametgah kuralları getirdiğini söyledi.

Gazi, Hindistan'ın Keşmirlilerin kendilerini ifade edebilecekleri her yeri ve önde gelen İngilizce günlük gazeteler, Keşmir Times ve Keşmir Haber Servisi'nin ofislerini kapatarak bölgeden dünyaya erişimi engellemeye çalıştığını belirtti.

Büyükelçi Gazi, uluslararası toplumun, Hindistan'ı Keşmir halkına yönelik yasadışı ve tek taraflı eylemleri ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutması, uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyması ve taciz, ihlal ve aşırı güç bildirimlerini bağımsız olarak doğrulayacak uluslararası medyanın, insani yardım kuruluşlarının ve bağımsız gözlemcilerin ülkeye girmesine izin vermesi için Yeni Delhi'ye baskı yapması gerektiğini vurguladı.

Gazi, Türkiye'nin ilkeli konumu ve Cammu ve Keşmir anlaşmazlığına verdiği sürekli destek ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu 75. oturumunda yaptığı konuşmada Keşmir sorununu vurgulaması dolayısıyla minnettar olduğunu ifade etti.