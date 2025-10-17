Habertürk
        Haberler Dünya Pakistan ile Afganistan ateşkesi uzattı | Dış Haberler

        Pakistan ile Afganistan ateşkesi uzattı

        Pakistan ile Afganistan arasında sağlanan 48 saatlik ateşkes, Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 23:03 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:43
        Pakistan ile Afganistan ateşkesi uzattı
        Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim’de duyurulan 48 saatlik ateşkesin, taraflar arasında Katar’ın başkenti Doha’da bugün başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

        Dawn gazetesinin, ismi paylaşılmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı.

        Ateşkesin Doha'daki görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığını belirten kaynak, görüşmelerin bugün başlamasının beklendiğini açıkladı.

        Kaynak, ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine uzatıldığını öne sürdü.

        Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ismi açıklanmayan Katar'daki kaynaklara dayandırılarak paylaşım yapıldı.

        Paylaşımda, ateşkesin Doha'da bugün başlaması planlanan görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı aktarılarak, bunun Pakistan'ın isteği üzerine olduğu iddia edildi.

        Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

        Pakistan ve Afganistan’ın karşılıklı saldırı düzenlediği iddiası

        Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan paylaşımında ise Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika vilayetinin Argun ve Barmal bölgelerine hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

        Tolo News'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka paylaşımında Pakistan’ın saldırıları sonucunda, 2'si çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı kadın ve biri çocuk olmak üzere 7 kişinin de yaralandığı bilgisi aktarıldı.

        Tolo News'un Afganistan Kriket Kurulu’ndaki kaynaklara dayandırılan paylaşımında da Paktika'ya düzenlenen saldırılarda 8 kriket oyuncusunun hayatını kaybettiği ve 4 oyuncunun da yaralandığı bilgisine yer verildi.

        Öte yandan, Tolo News'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı bir başka paylaşımında ise Afganistan güçlerinin Pakistan'a yönelik misilleme saldırıları düzenlediği iddia edildi.

        Konuya ilişkin taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

        Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

        Pakistan, "TTP örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

        11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

        Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

        Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

        Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

        Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

        İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

        Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

        TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

