Pakistan'da 'yargı krizi'

AA

Pakistan’da koalisyon hükümeti, Pencap başbakanlık seçiminde eski Başbakan İmran Han’ın desteklediği aday lehine karar veren Anayasa Mahkemesine “yargı darbesi” suçlamasında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesinin Pencap'taki seçimde Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in eyalet başbakanlığını iptal ederek, eski Başbakan Han'ın desteklediği Parvez Elahi'nin Pencap Başbakanı olduğunu açıklamasına koalisyon hükümeti tepki gösterdi.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararını "yargı darbesi ve adaletin katledilmesi” olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Navaz Şerif ise kararın Pakistan’ı gülünç duruma düşürdüğünü belirtti.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb de mahkemenin kararının "yargı darbesine" denk olduğunu vurgulayarak, bu durumun ülkede anarşiye yol açacağını ve ulusu ikiye böleceğini kaydetti.

IMRAN HAN KARARDAN MEMNUN

Eski Başbakan Han ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, yarın sokağa çıkarak bunu kutlayacaklarını aktardı.

Mahkeme heyeti, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin 10 milletvekilini oylamadan düşürmesini ve Hamza Şerif'in başbakanlığını yasa dışı ilan etmişti.

- Tartışmalı Pencap seçimi

Hamza Şerif, 16 Nisan'da Pencap Başbakanı olmuş ancak Lahor Yüksek Mahkemesi 30 Haziran'da oylamanın tekrar yapılmasına karar vermişti.

​​​​​​​Bunun üzerine Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini belirtmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması, sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin kararını "Anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelemiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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