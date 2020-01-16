16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA'nın haberine göre, Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in avukatları, insan hakları, anayasa ve yargılanmaya yönelik yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle yaptıkları temyiz başvurusunu bugün Anayasa Mahkemesine sundu.
90 SAYFALIK TEMYİZ BAŞVURUSU
Lahor Yüksek Mahkemesinin, idam kararı veren özel mahkemenin anayasaya aykırı biçimde kurulduğu yönünde karar almasının ardından, Pervez'den 90 sayfalık başvuru geldi.
Müşerref'in anayasayı ihlal suçundan anayasaya aykırı bir biçimde yargılandığı belirtilen başvuruda, "Yargılama tarafsız bir şekilde yapılmamıştır. Kovuşturma süreci ve kararda kullanılan dil anayasaya aykırıdır" ifadeleri yer aldı.
Temyiz başvurusunda ayrıca Müşerref ve avukatlarının savunma yapamadığı, savunma hakkının da ihlal edildiği belirtildi.
VATANA İHANETTEN İDAM CEZASI ALDI
Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu. Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.
Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.
Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.
Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.
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