Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 1167 vaka belirlendi, toplam vaka sayısı 336 bin 260’a yükseldi.
Son 24 saatte 14 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 849’a çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 315 bin 446’ya ulaştı.
Pakistan'da 30 Ekim'de 24 saatte yaşanan vakalar 29 Temmuz’un ardından ilk defa 1000'i aşmıştı.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 973 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 418 bin 375’e yükseldi.
Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 102 artışla 14 bin 146’ya, iyileşenlerin sayısı 3 bin 931 artışla 349 bin 497’ye çıktı.
Bu arada eski devlet başkan yardımcılarından Endonezya Kızılhaçı Başkanı Yusuf Kalla, Endonezya’nın salgının etkilerinden tamamen kurtulmasının 2022’ye kadar sürebileceğini belirtti.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1054 artarak toplam 34 bin 393'e, aktif vakalar ise 10 bin 135'e yükseldi.
Bugün 875 vaka daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 23 bin 995 oldu.
Son 24 saatte 12 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 263'e ulaştı.
Öte yandan Savunma Bakanlığı, salgın merkez üslerinin tespit edildiği Negeri Sembilan eyaletine bağlı Seramban kentinde perşembe gününden itibaren iki hafta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
- Japonya
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 865 artarak 104 bin 125’e, ölü sayısı 7 artışla 1808’e yükseldi.
Son bir günde 24 bin 922 kişiye virüs testi yapıldı. Ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 163 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.
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