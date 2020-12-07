Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 308 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 416 bin 499’a yükseldi.
Son 24 saatte 58 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 361’e, iyileşenlerin sayısı 355 bin 12’ye ulaştı.
Pakistan’da 23 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 89 artışla 575 bin 796’ya yükseldi.
Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 151 artarak 17 bin 740’a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 322 artarak 474 bin 771’e çıktı.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1335 artarak toplam 72 bin 694'e, aktif vakalar ise 11 bin 39'a yükseldi.
Bugün 1069 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı 61 bin 273'e çıktı.
Son 24 saatte 2 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 382'ye ulaştı.
Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, kısmi sokağa çıkma yasağının devam ettiği bölgelerde şehirler ve eyaletler arası seyahatin yarından itibaren serbest bırakılacağını duyurdu.
Bakan İsmail, söz konusu kararın karantinaya alınan bölgeleri kapsamadığını kaydetti.
- Japonya
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 25 artarak 163 bin 654’e, ölü sayısı 31 artışla 2 bin 372’ye yükseldi.
Son bir günde 25 bin 16 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 519 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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