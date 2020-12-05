Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 119 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 413 bin 191’e yükseldi.

Son 24 saatte 43 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 303’e, iyileşenlerin sayısı 352 bin 529’a ulaştı.

Pakistan’da 22 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 27 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 569 bin 707’ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artışla 17 bin 589’a, iyileşenlerin sayısı 4 bin 271 artışla 470 bin 449’a çıktı.

Öte yandan, Endonezya Doktorlar Birliği, salgının başlangıcından bu yana 342 sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

- Malezya'da 3 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1123 artarak toplam 71 bin 359'e yükseldi.

Bugün 1143 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen sayısı toplam 60 bin 204, aktif vakalar ise 10 bin 775 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 380'e ulaştı.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde Kovid-19 nedeniyle yarına kadar yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının 20 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İsmail, idari başkent Putrajaya ve Labuan Adası ile Penang, Perak, Kelantan ve Negeri Sembilan eyaletlerindeki kısmi sokağa çıkma yasağının ise yarından itibaren sonlanacağını kaydetti.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 2 bin 493 artarak 161 bin 614’e, ölü sayısı 13 artışla 2 bin 332’ye yükseldi.

Son bir günde 39 bin 886 kişiye virüs testi yapıldı. Ülke genelinde 520 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.