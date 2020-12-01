Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 458 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 400 bin 482’ye yükseldi.
Son 24 saatte 66 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 91’e, iyileşenlerin sayısı 343 bin 286’ya ulaştı.
Pakistan’da 18 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.
- Endonezya
Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 92 artarak 543 bin 975’e çıktı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 136 artışla 17 bin 81’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 361 artışla 454 bin 879’a yükseldi.
Bu arada Kovid-19 testi pozitif çıkan Cakarta Valisi Anies Baswedan, halka, virüse karşı sağlık tedbirlerine daha fazla dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu.
- Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1472 artarak 67 bin 169'a yükseldi.
Son 24 saatte 1552 hasta sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 56 bin 311, aktif vakalar ise 10 bin 495 oldu.
Bugün 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 363'e ulaştı.
- Japonya
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 17 artarak 151 bin 724’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 41 artışla 2 bin 206’ya yükseldi.
Son bir günde 43 bin 380 kişiye virüs testi yapılırken ülke genelinde 493 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
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